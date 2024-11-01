АО "ФПК" продлевает действие измененного маршрута следования поездов через Курскую область до конца ноября

В связи с продолжением боевых действий в приграничной зоне Соловьевского района Федеральная пассажирская компания (ФПК), дочернее предприятие ОАО "Российские железные дороги", приняла решение продлить измененную схему движения поездов через Курскую область еще как минимум на месяц – до конца ноября текущего года.
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