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Юрист Марина Китова рассказала о запрете рекламы в запрещенных сетях

Юрист Марина Китова рассказала о запрете рекламы в запрещенных сетях

﻿﻿Марина Китова, бывший прокурор, а ныне практикующий юрист, рассказала Zaya.ru о социальных сетях. В России принят законопроект о внесении изменений в действующие федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».

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