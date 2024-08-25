ATLAS: в России треть набережных в городах заняты промзонами

В России около 900 городов расположены у рек. Однако, по результатам исследования бюро территориального развития ATLAS, набережные доступны далеко не всем горожанам и туристам — подходы к воде заблокированы промзонами или жилыми комплексами.
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