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Царьград

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Суд взыскал 5 млн рублей с больницы за смерть пациентки

Суд взыскал 5 млн рублей с больницы за смерть пациентки

Вязниковский городской суд удовлетворил исковое заявление родственников скончавшейся пациентки, установив вину ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница» в оказании медицинской помощи ненадлежащего качества.

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