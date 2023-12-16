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Наконец Госдума взялась за артистов-предателей. Теперь Пугачевой, Галкину*, Макаревичу* и прочим не позавидуешь.

Наконец Госдума взялась за артистов-предателей. Теперь Пугачевой, Галкину*, Макаревичу* и прочим не позавидуешь.

Интересная жизнь с Vera Star Несмотря на заступничество некоторых высокопоставленных лиц, тех предателей, которые когда-то считались в нашей стране представителями творческой элиты, вроде Пугачевой, Макаревича*, Галкина* и т.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Не думаю! Многие сейчас хотят возрождения СМЕРШ. Но надо понять не его навязанный нам ОБРАЗ, а СУТЬ !!! Мы все находимся в плену западной пропаганды,описывающей СМЕРШ,как какую-то инфернально-мистическую всепроникающую карательную организацию! На деле же это просто военная контрразведка,да ещё разделённая между тремя ведомствами - военным,военно-морским, и Внутренних дел,просуществовавшая чуть более 3-х лет (с апреля 1943г. по май 1946 г.). Однако организация эта была очень эффективна, почему,собственно, её деятельность так и раздута - причём не нами! Я с идеей возрождения СМЕРШ и согласен,и не согласен! По-моему,нам сегодня нужен не СМЕРШ (военная контрразведка - естественно,нужна в войсках), а действительно ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ И ВСЕПРОНИКАЮЩАЯ структура,типа КГБ,Тайной канцелярии, или опричнины! Упырей надо НЕ ТОЛЬКО из войск гнать! Более того - КАК РАЗ войска-то, да и вообще силовые органы - относительно чисты от них,а нынешние ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛЬТУРА - больше всего и нуждаются в чистке!
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9 час.
Natalija Osminina
Да люди то, что Вы описали и отождествляют со СМЕРШ. Тонкостей то никто не помнит.
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8 час.
а
айрат
Все правильно, давить надо этих иуд пархатых, как тараканов!
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6 час.

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