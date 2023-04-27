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27 апреля - День российского парламентаризма

Праздник был учрежден в 2012 году. Памятная дата выбрана в честь исторического события - 27 апреля (по старому стилю) 1906 года начала работу Государственная дума Российской Империи — первый в истории страны демократический институт.

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