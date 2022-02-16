Под «звездочкой»: в МОК заявили, что результат спортсменки Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным

Результат фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
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