Berg PRESS

469 подписчиков

Под «звездочкой»: в МОК заявили, что результат спортсменки Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным

Под «звездочкой»: в МОК заявили, что результат спортсменки Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным

Результат фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх