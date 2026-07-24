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Царьград

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Совет Безопасности ООН обсудит мир на Украине 27 июля

Совет Безопасности ООН обсудит мир на Украине 27 июля

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 27 июля. Встреча начнется в 10:00 по местному времени и будет посвящена теме поддержания мира и безопасности на Украине.

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