Индия спасла мир от роста цен на нефть, покупая ее у России

Такое заявление сделал министр нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури Индия, по словам министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури, предотвратила резкий рост цен на нефть в мире, закупив сырье у России.
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