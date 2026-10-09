Путин призвал страны СНГ активнее убирать торговые барьеры

Владимир Путин на встрече лидеров СНГ заявил о необходимости активнее снимать взаимные торговые ограничения.
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