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Царьград

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Магнитная буря уровня G1 зафиксирована Институтом геофизики

Магнитная буря уровня G1 зафиксирована Институтом геофизики

Институт прикладной геофизики сообщил о зафиксированной магнитной буре на Земле уровня G1. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН ранее предупреждала о приближении к Земле трёх облаков плазмы.

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