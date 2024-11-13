Осень на золотых берегах реки Немда , Кировской области

Юрий Ильинов Общество истребления и самоистребления Примерно в 1960-е годы западное общество потребления (ставшее после развала советской цивилизации и социалистического лагеря глобальным) стало трансформироваться в общество истребления, самоистребления и самоуничтожения (Общество истребления и самоистребления). Хозяева Запада испугались дальнейшего развития человечества, выхода его в космос, что вело к потере власти над планетой. Уже в XX веке появились технологии, методики, к примеру, в Третьем рейхе или СССР, которые позволяли сделать человека «сверхчеловеком-полубогом», вывести его на новый уровень эволюции. Поэтому хозяева планеты сделали ставку на упрощение-инволюцию людей. Рабами-потребителями легче управлять, меньше проблем. Можно наслаждаться жизнью. В первую очередь упростили школу, систему воспитания и образования. Сначала на Западе, после развала СССР – в постсоветских республиках. В странах Востока, к примеру, в Японии, Южной Корее и Китае, высокий уровень образования сохранили. Но он основан на схоластике, заучивании. Без творческого, созидающего начала. Без суперэтноса русов – генератора идей и смыслов, Восток также обречен на постепенную деградацию, что мы и видим. В своё время российский политик Владимир Жириновский резал правду-матку: «Чем лучше образование, тем быстрее совершится революция и уничтожит тех, кто ввел эту систему образования. Поэтому у власти срабатывает инстинкт самосохранения, она вводит пониженный уровень образования». К чему ведёт общество истребления и самоистребления, где человек потребляет, сконцентрирован на получении товаров, услуг и удовольствий?! К деградации, упрощению-инволюции. Происходит повсеместная деградация системы массовой школы на Западе и в России. Деградация культуры, искусства, которые теперь обслуживают самые низменные, «животные» инстинкты человека. При этом материально поддерживаются деграданты-инволюционеры. В частности, показ жопы и прочих прелестей соберёт миллионы просмотров, а научная статья единицы. Люди знают по именам порноактрис, а не победителей каких-либо научных олимпиад или космонавтов. Вымирание белой расы (суперэтнос русов и его дочерние и сыновние этносы) приобрело катастрофический характер. Вымирают русские и славяне, балтийские народности, германцы, романские народы и кельты. На фоне духовно-культурной и физической деградации коренных народов, их старения и вымирания Старый свет, США, Канаду, Австралию и Россию топят волны мигрантов из стран Глобального Юга. «Новых варваров», что ведёт к новому упрощению экономики, социальной сферы и культуры. Потере расового, этнического и культурного ядра. Исламизации и архаизации. В этом глобальном процессе особое место у русской цивилизации. Отсюда такое внимание к «русскому вопросу» на Западе и Востоке, в странах Глобального Юга.

Юрий Ильинов Русская сверхцивилизация Многие российские и западные идеологи, политологи, социологи и историки относят Россию к некой «буферной» цивилизации. Промежуточному звену между Западом и Востоком, которое всё заимствовало (религию, письменность, культуру, часть языка и т. д., включая даже генетику – смесь угро-финнов и монголов), и в которой ничего своего нет. Только компиляция, смесь и синтез. Также Россия – некий «гармонизатор», который гасит волны, идущие с Востока на Запад и с Запада на Восток. На самом деле, всё это вторично – буфер и гармонизатор. Главное и первичное – Россия сама и есть источник-эпицентр, генератор всех цивилизационно-пассионарных волн. Суперэтнос русов (первонарод) породил в своём развитии все народы индоевропейской языковой семьи (белой расы). Выходцы-переселенцы из протоРоссии (легендарной Гипербореи, Великой Скифии, Сарматии и Тартарии-Орды), из южнорусских степей, русы-индоевропейцы в 4 – 1 тыс. до н. э. (отдельные волны были и позднее) пассионарными волнами шли на Запад, Восток и Юг. Они создали древнейшие производящие, земледельческие цивилизации Древнего мира. Заложили основы индийской, иранской (персидской), китайской и японской цивилизаций. Культуры Древней Греции, где все боги Олимпа пришли с севера, из Гипербореи. Русы-расены-этруски, венеты-энеты-венеды заложили фундамент Древнего Рима. Волны русов (скифов-сколотов) стали основой для кельтского мира, ярые русы создали германский мир («германец» – ярый, яростный человек). Бореалы-гипербореи, русы-арии, русы-индоевропейцы – прямые и непосредственные предки (антропологические, этнокультурноязыковые) нынешних русов-русских. Великорусов-русских, малороссов-украинцев и белых русов. Их прародина – это наша Родина. Земли нынешней России и Украины-Малороссии. Кстати, это одна из первопричин, почему мы не можем отступить на украинском фронте. Отступать просто больше некуда. Битва идёт на землях прародины суперэтноса русов. Уступим здесь, нас загонят ещё дальше на север, обрекая русских на пассионарное, полное духовно-культурное угасание. Суперэтнос русов абсолютно неразрывен в пространстве, времени, языке и традициях. Нынешняя тысячелетняя Россия Рюриковичей, Романовых, Красной Империи и РФ — это лишь верхушка огромного айсберга, который уходит в глубины Подлинной Истории. Уже в IX столетии н. э., с которого обычно начинают историю Руси-России, славяно-русы были крупнейшим этносом Европы. Не менее 10 млн. человек. Для сравнения, «древних греков» (они во многом были славянами) было не более 200–300 тыс. человек. В то время, когда ещё не было ни немцев, ни итальянцев, ни французов, ни англичан, ни шведов и прочих викингов, у русских-русов была уже «страна городов», своя письменность, самая богатая и древняя в Европе литература (т. н. «античная» литература была создана в Европе уже в позднем средневековье), древняя духовно-материальная культура. Однако на Западе смогли полностью исказить, переписать, отредактировать подлинную историю в своих интересах. И методом культурного сотрудничества (информационная война) внедрить эту искаженную картину в самой России. Сделать её господствующей — «академической». На самом деле хозяева Запада, Востока и Юга знают многое из Подлинной Истории человечества. Отсюда и такое внимание к «русскому вопросу», России. Одни смотрят со страхом, другие — с надеждой. Спасение и развитие человечества зависит от русского суперэтноса. Это основной закон Сверхэволюции: «Развивается (развёртывается) в пространстве и во времени только сам суперэтнос русов. Все вычленившиеся сыновние и дочерние этносы обречены на гибель и постепенное угасание-инволюцию. С гибелью суперэтноса человечество обречено на деградацию, инволюцию до животного состояния и исчезновение».