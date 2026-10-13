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Татьяна Брухунова показала забавное видео с дочкой в день ее рождения

Татьяна Брухунова показала забавное видео с дочкой в день ее рождения

Наследнице Евгения Петросяна исполнилось три года Татьяна Брухунова, фото: соцсетиВ семье 81-летнего Евгения Петросяна праздник — младшей дочери артиста, Матильде, исполнилось три года.

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