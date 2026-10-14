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Царьград

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Хирурги Мешалкина спасли 72-летнего мужчину с раком и пороком сердца

Хирурги Мешалкина спасли 72-летнего мужчину с раком и пороком сердца

В Новосибирске врачи Центра Мешалкина прооперировали 72-летнего мужчину с критическим стенозом аортального клапана и двумя злокачественными опухолями прямой и сигмовидной кишки, разбив лечение на три этапа и завершив его эндоваскулярным протезированием клапана.

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