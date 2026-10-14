Хирурги Мешалкина спасли 72-летнего мужчину с раком и пороком сердца

В Новосибирске врачи Центра Мешалкина прооперировали 72-летнего мужчину с критическим стенозом аортального клапана и двумя злокачественными опухолями прямой и сигмовидной кишки, разбив лечение на три этапа и завершив его эндоваскулярным протезированием клапана.