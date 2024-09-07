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Невролог Панков: дневной сон должен быть не более 30 минут

Невролог Панков: дневной сон должен быть не более 30 минут

Тем, кто много работает, испытывает стресс от повседневной загруженности и плохо высыпается ночью, послеобеденный отдых может помочь справиться с усталостью и восстановить силы в течение рабочего дня, заявил в беседе с RT врач-невролог Максим Панков.

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