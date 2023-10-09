Пустите обратно: иностранные автокомпании требуют найти возможность для их возврата в РФ

Когда иностранные автоконцерны полезли в политику и начали диктовать России условия, то я сперва не поверил, как такое возможно? Неужели жажда наживы больше не застилает их разум и они решили отказаться от доходов? Но видимо владельцы компаний захотели попытать счастья и стать примером для других, чтобы потом всем рассказывать как ловко они навязывают свою волю целой стране.