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  • Андрей Загоровский
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Пустите обратно: иностранные автокомпании требуют найти возможность для их возврата в РФ

Пустите обратно: иностранные автокомпании требуют найти возможность для их возврата в РФ

Когда иностранные автоконцерны полезли в политику и начали диктовать России условия, то я сперва не поверил, как такое возможно? Неужели жажда наживы больше не застилает их разум и они решили отказаться от доходов? Но видимо владельцы компаний захотели попытать счастья и стать примером для других, чтобы потом всем рассказывать как ловко они навязывают свою волю целой стране.

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Комментарии
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Вальдемар
Пусть отечественные автопроизводители научатся сперва делать свои автомобили. А то ведь корыта с болтами продают.
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36 мин.
Андрей Загоровский
79,3% -отсутствие конкуренции и взлетевшие  цены,а никак не заслуга отечественного автопрома.
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13 мин.
Андрей Загоровский
А кто попросился обратно? Это же по словам Володиной,а не директора Тойоты или Вольво.
Ответить
10 мин.

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