На торжественном собрании в рамках X Съезда Союза театральных деятелей (СТД) России, на Исторической сцене Большого театра, президент РФ Владимир Путин вручил коллективу организации Орден «За заслуги в культуре и искусстве».
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