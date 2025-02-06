Wired: дело Павла Дурова во Франции не дойдет до суда еще минимум год

Процесс по делу основателя Telegram Павла Дурова во Франции не будет начат в ближайшее время. По данным прокуратуры Парижа, дата судебного заседания по делу Дурова, задержанного во Франции в августе, до сих пор не назначена.
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