В Геленджике увеличили выплаты контрактникам МО

В Геленджике увеличили выплаты контрактникам МОНа очередной сессии городской Думы Геленджика депутаты поддержали инициативу по увеличению единовременной выплаты бойцам, которые заключили контракт в Геленджике на прохождение военной службы с Министерством Обороны.
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