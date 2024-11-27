«Петербургский дневник» проводит прямую трансляцию Международной форум-выставки «Российский промышленник»

Она проходит с 26 по 28 ноября Международный форум-выставка «Российский промышленник» проходит в КВЦ «Экспофорум» с 26 по 28 ноября и ежегодно становится площадкой для обсуждения ключевых технологий, роли государства, кадров для промышленности и новых возможностей для международного взаимодействия.
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