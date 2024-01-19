Посол Австралии в США Радд: КНР не отвечает Киеву, так как ценит отношения с РФ

Экс-премьер Австралии и посол в США Кевин Радд заявил, что Китай не будет играть посредническую роль между Россией и Украиной, поскольку для Пекина приоритетом является сохранение стабильных отношений с Москвой.
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