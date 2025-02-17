OC: китаец покоряет горы, поднимаясь на вершины на руках

В Китае мужчина покоряет местные горы, взбираясь на них на своих руках, пишет Oddity Central. 38-летний китаец Сунь Го Шань стал звездой местных соцсетей, покоряя вершины самых известных гор Китая в стойке на руках.
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