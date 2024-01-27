Началось: Россия устроила большую зачистку мигрантов

ВераВерная Вот честно, уже комментировать не хочется. Море статей, и все об одних и тех же событиях. Что одно и то же пережёвывать? От мигрантской темы уже тошнит, честное слово. Напишите про результаты действий силовиков, покажите как вереницы лишённых гражданства гастеров отправляются в свои аулы, меньше слов - больше дела. Тогда и порадуемся.

АНГЕЛ АНГЕЛ Семьи и родню выдворять раньше а виновный пусть срок свой тянет. Без права посещать Россию в течении 30-35 лет.