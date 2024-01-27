Четыре региона России дали старт анонсированной ранее мере - выдворению мигрантов из нашей страны за совершённые ими преступления.
Началось: Россия устроила большую зачистку мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Вот честно, уже комментировать не хочется. Море статей, и все об одних и тех же событиях. Что одно и то же пережёвывать? От мигрантской темы уже тошнит, честное слово. Напишите про результаты действий силовиков, покажите как вереницы лишённых гражданства гастеров отправляются в свои аулы, меньше слов - больше дела. Тогда и порадуемся.
Ответить
14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Семьи и родню выдворять раньше а виновный пусть срок свой тянет. Без права посещать Россию в течении 30-35 лет.
Ответить
14 час.
виктор матвеев
Пока это только суета и булавочные уколы на фоне многомиллионной орды кишлачной шушеры, более похожая на предвыборную команейщину чтобы сбить накал недовольства российских граждан в предверии предстоящих выборов, вот когда введут визовый режим с государствами средней азии и закавказья можно будет поверить что наше российское государство переходит на сторону коренных жителей России. Коррупционную миграционную службу ликвидировать за ненадобностью, создать новую службу по репатриации соплеменников коренных народов России из зарубежных стран.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии