Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Южнокорейский робот-курьер, который разбился, рухнув с двухметровой лестницы / © Gumi City Council / AFP via Getty Философ Джонатан Бирч из Лондонской школы экономики сообщил изданию Daily Star, что современное общество приближается к реальности, в которой машины могут казаться разумными и живыми.