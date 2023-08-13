Наводнение не повлияло на качество водопроводной воды в Уссурийске

Обширное подтопление не сказалось на качестве водопроводной воды в Уссурийске. Специалисты МУП "Уссурийск-Водоканал" каждые три часа проверяют воду на наличие бактериальной микрофлоры, проводят обработку и обеззараживание, сообщает ИА UssurMedia.