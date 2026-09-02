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Лидеры финансового сектора G20 обещают создать «четкие пути» для инноваций в сфере цифровых активов

Лидеры финансового сектора G20 обещают создать «четкие пути» для инноваций в сфере цифровых активов

Министры финансов и главы центральных банков стран G20 пообещали установить более четкие правила для цифровых активов в целях содействия финансовым инновациям.

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