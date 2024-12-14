Ростислав Шапошников: ТЦК — это 100% идея Госдепа?

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что американская сторона поддерживает прямые контакты с сирийской повстанческой группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая свергла режим Башара Асада в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии