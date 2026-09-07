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ИИ-чатботы ошибочно успокоили пользователей с симптомами апноэ в трети случаев

ИИ-чатботы ошибочно успокоили пользователей с симптомами апноэ в трети случаев

Исследование, представленное на ежегодном конгрессе Европейского респираторного общества (ERS), показало, что ведущие ИИ-чатботы потенциально давали ошибочно успокаивающие ответы примерно в трети случаев, когда пользователи описывали симптомы обструктивного апноэ сна.

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