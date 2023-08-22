Военное обозрение

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Военкоры: ВСУ пытаются перебросить дополнительные резервы на Купянское направление, где ранее ВКС РФ ударили по мосту через реку Оскол

Военкоры: ВСУ пытаются перебросить дополнительные резервы на Купянское направление, где ранее ВКС РФ ударили по мосту через реку Оскол

Ситуация на Купянском направлении остается крайне сложной для противника. Российские войска, как следует из сообщений военных корреспондентов, продвигаются в сторону Купянска, тесня украинские формирования.

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