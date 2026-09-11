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Курские новости

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Облсуд Курской области вернул дело о приватизации «Благоустройства» в районный суд

Облсуд Курской области вернул дело о приватизации «Благоустройства» в районный суд

Ранее районный суд выявил коррупционную схему при приватизации 49% доли ООО «Благоустройство», среди ответчиков — экс-глава города, чиновники и сотрудники Госавтоинспекции.

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