Всего одно блюдо на ужин заставит почки работать как мотор: что готовить

Диетологи рассказали, что куриный бульон с имбирём и свежей зеленью - лучший вариант вечернего приёма пищи для поддержки работы почек.
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