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Светлана Светличная: от яркого мини в 70 лет до клиники и квартирного разлада с сыном

Светлана Светличная: от яркого мини в 70 лет до клиники и квартирного разлада с сыном

16 ноября 2024 года не стало Светланы Светличной. Ей было 84 года, и в памяти миллионов она осталась не только главной красавицей советского экрана, но и человеком со сложной, полной драмы личной судьбой.

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