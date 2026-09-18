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Газета.ру

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Ювелира задержали в Шереметьево с самоцветами и украшениями на 6 млн рублей

Ювелира задержали в Шереметьево с самоцветами и украшениями на 6 млн рублей

В аэропорту Шереметьево раскрыли контрабанду ювелирных изделий и драгоценных камней на 6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ФТС России, нарушительницей стала 42-летняя россиянка, прилетевшая из Пекина.

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