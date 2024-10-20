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Царьград

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Американские ученые раскрыли новый способ переработки лигнина в полезные химикаты

Американские ученые раскрыли новый способ переработки лигнина в полезные химикаты

Учёные из Университета штата Северная Каролина раскрыли, как ферментация древесного лигнина с помощью бактерии Anaerocellum bescii из Камчатских горячих источников может преобразовать его в различные химикаты, включая этанол и дешёвые обезболивающие.

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