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Закон и Порядок

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В трёх регионах нашей страны введён режим контртеррористической операции

В трёх регионах нашей страны введён режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) введён в приграничных Курской, Белгородской и Брянской областях, входящих в состав Центрального федерального округа РФ.

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