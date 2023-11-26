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В США умер осуждённый за убийство Флойда экс-полицейский Шовин

В США умер осуждённый за убийство Флойда экс-полицейский Шовин

Он получил смертельные травмы в результате нападения в тюрьме.фото: Darnella Frazier/Facebook.com(компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) В тюрьме скончался бывший полицейский Дерек Шовин, отбывавший 22-летний срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

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