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Инвестиции в Коктебель: 705 млн рублей на туризм и инфраструктуру

Инвестиции в Коктебель: 705 млн рублей на туризм и инфраструктуру

В Коктебеле, на юго-востоке Крыма, планируется строительство туристического комплекса и базы отдыха с инвестициями в 705 млн рублей.

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