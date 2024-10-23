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Проверки по всему центру: первая реакция властей Владимира на падение стены

Проверки по всему центру: первая реакция властей Владимира на падение стены

Проверку после обрушения в жилом доме на Летне-Перевозинской объявила и прокуратура.Прокуратура Владимира разбирает возможные причины и обстоятельства обрушения наружной стены жилого дома №19 на Летне-Перевозинской в центре города.

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