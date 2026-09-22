On This Day, Sept. 22: 'Friends' premieres, begins 10-year run

On Sept. 22, 1994, "Friends," starring Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry and David Schwimmer, premiered on NBC.
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