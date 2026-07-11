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Рекорд на модных весах: Собчак подсчитала стоимость образа Стефании Маликовой

Рекорд на модных весах: Собчак подсчитала стоимость образа Стефании Маликовой

Ксения Собчак оценила образ Стефании Маликовой в 13 млн рублей Известная российская журналистка провела детальный аудит элементов внешнего вида молодой представительницы шоу-бизнеса и выявила сочетание бюджетных вещей с элитными ювелирными изделиями.

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