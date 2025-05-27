Число людей с ВИЧ в Турции увеличилось в четыре раза за десять лет

За последние десять лет число людей, живущих с ВИЧ в Турции, увеличилось в четыре раза, что вызывает серьезные опасения среди медицинских специалистов и общественности, 27 мая сообщает Министерство здравоохранения страны.
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