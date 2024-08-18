В сети оригинально почтили память лидера группы «Кино»

Песню «Кончится лето» Виктора Цоя «перепели» актеры из советских фильмов 15 августа, в день памяти Виктора Цоя, ушедшего из жизни в 1990 году, был представлен новый клип на песню «Кончится лето» из прощального альбома группы «Кино», известного как «Черный» из-за его обложки и завершения работы над ним после смерти Цоя.
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