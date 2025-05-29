Паника из-за "налога на переводы": эксперты развеивают слухи

Эксперты призывают граждан не поддаваться панике и ориентироваться на официальную информацию от ФНС.Информация о введении с 1 июня 2025 года налога на денежные переводы между физическими лицами вызвала широкое обсуждение и обеспокоенность в обществе.
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