В Госдуме рассказали, как устроить 9-дневный отдых на майские праздники

В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями. Если учесть также выходные 26 и 27 апреля, то, оформив отпуск с 28 по 30 апреля, можно получить девять дней отдыха, используя всего три дня из ежегодного отпускаРоссияне смогут устроить себе девятидневный отдых с 26 апреля по 4 мая 2025 года, если возьмут три дня отпуска в конце апреля, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.