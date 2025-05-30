В конгрессе США пригрозили лишить финансирования метро Вашингтона

Метро Вашингтона угрожают лишить финансирования в конгрессе США, если управляющая компания не согласится переименоваться в честь движения сторонников американского лидера Дональда Трампа, а столичную систему метро в "поезд Трампа".
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