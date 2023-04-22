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Венесуэла за восемь лет потеряла 232 млрд долларов из-за санкций США

Венесуэла за восемь лет потеряла 232 млрд долларов из-за санкций США

Венесуэла с 2015 года потеряла 232 миллиардов долларов из-за санкций со стороны США. Нехватка средств приводит к остановке экономического развития и человеческим жертвам, сообщила в пятницу исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.

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