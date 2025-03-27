Самозапрет на оформление сим-карт хотят запустить на "Госуслугах"

На портале госуслуг в сентябре 2025 года может появиться сервис по самозапрету на получение звонков с иностранных номеров и из-за рубежа, а в марте 2026 года – сервис по самозапрету на дистанционное оформление сим-карт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии