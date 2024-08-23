# Чернильница Снятие скальпа становится какой-то дикой традицией в нашем цивилизованном и светском государстве.
Дети мигрантов срезали девочке волосы. Уровень дикости уже зашкаливает
Комментарии
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Татьяна Рыбакова
Володинскую клику не изменить, давно прогнила, ждать от них пользы для России глупо, ещё не вечер и первые шаги так и могут остаться на месте!!!
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20 час.
Горыныч
Володинскую клику разогнать без права баллотироваться в ЛЮБЫЕ органы власти и занимать там назначаемые должности.
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18 час.
Горыныч
А любителей скальпов газовой горелкой лишить волосяного покрова ВЕЗДЕ, отрезать уши и депортировать в родной им кишлак.
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18 час.
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