Биткоин биржи: как выбрать надежную платформу для торговли

Что такое биткоин биржи и почему они важны Биткоин биржи представляют собой специализированные платформы, которые позволяют пользователям покупать, продавать и обменивать криптовалюты, такие как биткоин, на другие цифровые активы или фиатные валюты.
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