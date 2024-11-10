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Царьград

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Мизулина: один из «банды педофилов» покинул Пермь

Мизулина: один из «банды педофилов» покинул Пермь

Глава Лиги безопасного интернета недоумевает, почему подозреваемый не был задержан.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что один из «банды педофилов» свободно покинул Пермь.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Потому что власти его крышуют. И так по всей стране. А почему? Догадались?
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17 час.

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